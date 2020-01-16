حوض الأحياء المائية في موسكو – الأبعد عن الساحل في العالم

يعد حوض الأحياء المائية في موسكو أحد أكبر الأحواض المائية الأوروبية، وأحد أشهر أماكن الترفيه في العاصمة الروسية.

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هنا يمكن مشاهدة أجمل الكائنات البحرية في العالم، ومتابعة عروض حيتان الأوركا وأفيال البحر، إضافة إلى السباحة مع الدلافين.

غالبا ما تصبح أحواض الأحياء المائية عرضة لاتهامات المؤسسات البيئية بالقساوة واستغلال الحيوانات، التي يجب برأيها أن تعيش في الطبيعة. أما خبراء الحوض المائي الموسكوفي، فيردون بأن أفضل دليل على الظروف الجيدة لعيش هذه الحيوانات هو تناسل حتى الأنواع النادرة منها.

المصدر: RT