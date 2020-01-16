الجزائر.. نهاية سعيدة لحادث اختفاء الطفلة مريم (فيديو + صور)

عرفت قصة اختفاء الطفلة مريم في مدينة سعيدة الجزائرية نهاية مفرحة اليوم الخميس، بعد أن عثر عليها رجال الأمن سالمة معافاة في حي الصومام بنفس المدينة.

واختفت مريم البالغة من العمر سنتين أمس الأربعاء، من حديقة "5 يوليو" وسط مدينة سعيدة، ليتجند بعدها المواطنون على الأرض وفي مواقع التواصل للمساعدة في العثور عليها.

🔵🔵شاهد.. أحد أقارب الطفلة "مريم" يبكي من الفرحة ويسجد شكرا لله بعد العثور عليها بصحة جيدة pic.twitter.com/wGO8aJt1f3 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 16, 2020

ونقلت صحيفة "النهار" عن والد مريم قوله إنه ترك ابنته تلعب مع طفلة أخرى في الحديقة، إلا أنه وفي لحظة غفلة منه اختفت من أمام عينيه.

واستبعد والد مريم، أن تكون العائلة التي عثرت على ابنته قد حاولت اختطافها، كما شكر السلطات المحلية للمدينة وكافة المواطنين الذين ساهموا في العثور على ابنته سالمة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية