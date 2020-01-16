 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الكندي: يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها

الجزائر.. نهاية سعيدة لحادث اختفاء الطفلة مريم (فيديو + صور)

مجتمع

الجزائر.. نهاية سعيدة لحادث اختفاء الطفلة مريم (فيديو + صور)
صورة مريم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n32p

عرفت قصة اختفاء الطفلة مريم في مدينة سعيدة الجزائرية نهاية مفرحة اليوم الخميس، بعد أن عثر عليها رجال الأمن سالمة معافاة في حي الصومام بنفس المدينة.

واختفت مريم البالغة من العمر سنتين أمس الأربعاء، من حديقة "5 يوليو" وسط مدينة سعيدة، ليتجند بعدها المواطنون على الأرض وفي مواقع التواصل للمساعدة في العثور عليها.

ونقلت صحيفة "النهار" عن والد مريم قوله إنه ترك ابنته تلعب مع طفلة أخرى في الحديقة، إلا أنه وفي لحظة غفلة منه اختفت من أمام عينيه.

واستبعد والد مريم، أن تكون العائلة التي عثرت على ابنته قد حاولت اختطافها، كما شكر السلطات المحلية للمدينة وكافة المواطنين الذين ساهموا في العثور على ابنته سالمة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا