شاب هندي يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي

تداول مغردون مقطع فيديو يدعي فيه الشاب الهندي سانغيث كومار، أنه ابن الممثلة الشهيرة آشواريا راي باتشان، ويعرب فيه عن أمنيته بالتواصل مع "أمه"، والتعرف عليها عن قرب.

وجاءت ادعاءات كومار في مقطع تم تصويره في عام 2018، وانتشر خلال الأيام الماضية بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقول الشاب إنه ابن حسناء بوليوود، وأنه ولد بعملية تلقيح صناعي في لندن عام 1988، على الرغم من أن عمر الممثلة وقتها كان 15 سنة فقط.

وأضاف الشاب أن والدي آشواريا راي قد قدموا له الرعاية الكاملة حتى أتم العامين من عمره، ليأتي فيما بعد والده الحقيقي ويأخذه للعيش معه حيث يقيم في إحدى المناطق في الهند.

كما زعم كومار أن أقاربه أتلفوا جميع سجلات ولادته، ولم يتركوا أي دليل يثبت أقواله، فيما لم تصدر الممثلة أي بيان رسمي سواء بالنفي أو التأكيد للقصة التي وصفها كثيرون بأنها تلفيق من نسج خيال معجب.

المصدر: وسائل إعلام هندية