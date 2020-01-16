داعية سعودي يثير الجدل بعد حديثه عن حق الفتاة في العيش وحدها.. فيديو

أثار داعية سعودي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قوله إن استقلال الفتاة وعيشها في سكن آخر وحدها عقب بلوغها سن الرشد يعتبر "حقا مشروعا".

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سؤال لهذا المحامي هل سوف تسمح لابنتك ان تعيش وحدها في مكان معلوم و بعيد عن اسرتها . و هل سوف تعرف ماذا تفعل لوحدها و مع من تختلط . البنت التي تخرج من منزل والدها قبل زواجها و تطلب العيش وحدها لا يمكن أن تكون محل ثقه . البنت عرض و شرف و سمعه للعائله جميعا . — ناصر سعود (@nassersaud121) January 15, 2020

هذا الجدل جاء بعد ظهور الشيخ السعودي عبدالله المعيوف في برنامج "معالي المواطن" على قناة MBC مساء الأربعاء، وقوله إنه "بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد وتسكن في مكان معلوم لوحدها، فإنها تكون قد مارست حقا مشروعا من أبسط حقوقها في الحياة".

في مذهب الشافعية ومتقدمي الحنفية والظاهرية كلهم يجيزون للفتاة السكن والاستقلال حيث أرادت، ومع أننا لا نحتاج لفقه الأولين في المسائل الاجتماعية لتغير الأحوال والأزمان، ألا أنّي أشرت لهذا حتى لا يخفى أنّ القول في هذه المسألة قديم، ولكنّ القوم جهلوا فأنكروا

#عبدالله_المعيوف — عبدالله بن سعد آل معيوف (@al_maeyuf) January 16, 2020

وتساءل المعيوف "لماذا نأتي عند الذكر عندما يخرج ويقرر أن يستقل ونقول يا أخي ما عليك شىء، لكن إذا اختارت الفتاة أن تستقل في مدينة آمنة كنا نعارض هذا الحق".

المصدر: تويتر