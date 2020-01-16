غيور رأى حبيبته مع آخر فرماها بقنبلة يدوية

قد تؤدي الغيرة القاتلة والحب المشتعل إلى عواقب وخيمة، وبحسب درجة الحب، ودرجة الغيرة، يتفنن العشاق في الدفاع عن حبهم، تارة باللين، وتارة أخرى بالقسوة، وأحيانا بالقنابل اليدوية.

اعتقلت الشرطة بمدينة بانكوك في تايلاند رجلا، يعتقد أنه شاهد حبيبته برفقة رجل آخر، فرمى قنبلة يدوية على بيتها، حيث أفاد موقع AsiaOne، بأن الحادث وقع يوم الاثنين 13 يناير الجاري، ووفقا لأقوال شاهد عيان، فإنه عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، توقفت دراجة نارية أمام مبنى متعدد الطوابق ورمى سائقها بشيء ما في نافذة مفتوحة بشقة في الطابق الثالث.

وقد وصل إلى مكان الحادث خبراء المفرقعات لإبطال مفعول القنبلة التي لم تنفجر واكتشفوا أنها قنبلة يدوية من نوع M26 ، ومن حسن حظ سكان الشقة، أنها لم تنفجر بعد رميها في النافذة المفتوحة.

ويقول مدير المبنى، عشية الحادث حضر مع الفتاة (20 سنة) إلى الشقة صديقها ليتعرف على والديها، وقد شاهد ذلك مواطن تايلاندي ( 50 سنة)، يعشق هذه الفتاة، فركبه الغضب ورمى القنبلة اليدوية انتقاما منها.

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ويذكر أن فتاة أمريكية من مدينة بينساكول بولاية فلوريدا، أشعلت النار في بيت حبيبها بعد أن رأته برفقة امرأة أخرى. وقد اعتقلت وحكم عليها مع خيار الإفراج عنها بكفالة.

المصدر: لينتا. رو