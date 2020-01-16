كشف جرائم جديدة للملياردير المنحرف جنسيا

رفع دينيس جورج، المدعي العام في جزر فيرجن، دعوى قضائية جديدة وذلك لفتح الملف مجددا ضد الملياردير جيفري ابشتاين، تفيد بأنه كان يتاجر عام 2019 بقاصرات لاستغلالهن جنسيا.

وتفيد وكالة فرانس برس للأنباء، بأن الملياردير متهم باغتصاب فتيات قاصرات والمتاجرة بهن في الجزيرة التي يملكها في البحر الكاريبي إلى غاية السنة الماضية. ووفقا للدعوى التي رفعها المدعي العام، كان الملياردير ينقل الفتيات اللواتي أعمارهن 12-17 سنة إلى الجزيرة التي يملكها، بواسطة زورق وطائرة مروحية وطائرة ركاب أعوام 2001-2019.

وإضافة لهذا، عثر في جهاز الكمبيوتر الخاص به، على قائمة بأسماء الضحايا المحتملين، حيث كان يشرف بنفسه على "هرم الاتجار بالبشر"، ويرغم القاصرات على جلب فتيات من أعمارهن للمشاركة في العلاقات الجنسية.

ويذكر أن الملياردير المنحرف جنسيا اعتقل في 6 يوليو 2019 بمدينة نيويورك بتهمة إنشاء شبكة إجرامية كانت تسمح له باستغلال عشرات الفتيات القاصرات جنسيا. وقد ارتكب الملياردير جرائمه أعوام 2002-2005 ، وأن عمر بعض الفتيات كان دون 14 سنة. ولكن في 10 أغسطس 2019، عثر على الملياردير ميتا في زنزانته، وتفيد نتائج التشريح بأنه انتحر.

إقرأ المزيد

وكان الملياردير على علاقة مع عدد من المسؤولين الكبار في الولايات المتحدة بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق بيل كلينتون والأمير البريطاني أندريو، الذي اضطر بسبب هذه العلاقة للتخلي عن صلاحيات عديدة.

المصدر: لينتا. رو