بسبب صورة للراحلين صدام وقابوس.. إعلامية كويتية تطالب بطرد فنانة عمانية من الكويت "فيديو"

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة العمانية، بثينة الرئيسي، عقب نشرها صورة للراحلين سلطان عمان قابوس بن سعيد مع صدام حسين.

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وطالبت الإعلامية الكويتية الفنانة العمانية بمغادرة الكويت، مؤكدة أن الأخيرة "لم تحترم الكويت ولا شعبها ولا شهداءها".

وتساءلت عن سبب نشر الصورة التي تعود إلى 35 عاما على الأقل، "وهل لها هدف آخر سوى الاستفزاز"، مطالبة الرئيسي بمغادرة الكويت "ثم نشر ما تريد حينها".

فجر السعيد استلمت بثينة الرئيسي بسبب صورة صدام حسين pic.twitter.com/qhOKjN97XA — زيدان نجد (@ZidaneNajd) 14 января 2020 г.

وكانت الفنانة العمانية تعرضت لهجوم حاد من المتابعين الكويتيين بعد نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على سناب شات، والتي وصفها كثيرون بـ "الاستفزازية".

وقدمت الرئيسي اعتذارا رسميا للشعب الكويتي بعد أن حذفت الصورة، ونشرت أخرى تجمع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

السيد انس الصالح .. وزير الداخلية !!!



ممثلة بعثية تجاهر بحقدها …من داخل الكويت وتستفز الكويتيين



نبي اجراء رادع لهالاشكال اللي ما يبين فيها الخير #منع_بثينة_الرئيسي_من_دخول_الكويتpic.twitter.com/8amEV7OU6n — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) 13 января 2020 г.

المصدر: وكالات