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بسبب صورة للراحلين صدام وقابوس.. إعلامية كويتية تطالب بطرد فنانة عمانية من الكويت "فيديو"

مجتمع

بسبب صورة للراحلين صدام وقابوس.. إعلامية كويتية تطالب بطرد فنانة عمانية من الكويت
RT instagram.com/alsaeedfajer
الإعلامية الكويتية فجر السعيد
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هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة العمانية، بثينة الرئيسي، عقب نشرها صورة للراحلين سلطان عمان قابوس بن سعيد مع صدام حسين.

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وطالبت الإعلامية الكويتية الفنانة العمانية بمغادرة الكويت، مؤكدة أن الأخيرة "لم تحترم الكويت ولا شعبها ولا شهداءها".

وتساءلت عن سبب نشر الصورة التي تعود إلى 35 عاما على الأقل، "وهل لها هدف آخر سوى الاستفزاز"، مطالبة الرئيسي بمغادرة الكويت "ثم نشر ما تريد حينها".

وكانت الفنانة العمانية تعرضت لهجوم حاد من المتابعين الكويتيين بعد نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على سناب شات، والتي وصفها كثيرون بـ "الاستفزازية".

وقدمت الرئيسي اعتذارا رسميا للشعب الكويتي بعد أن حذفت الصورة، ونشرت أخرى تجمع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وكالات

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