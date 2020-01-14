بعد اختفائه لـ4 أيام .. انتشال جثة شاب وسيارته من قاع مرفأ اللاذقية!(صور)

انتشلت المديرية العامة للموانئ السورية، جثة شاب وسيارته من قاع مرفأ اللاذقية، بعد الإبلاغ عن اختفائه منذ حوالي 4 أيام، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بعد فقدان الشاب، يعقوب رجب، وسيارته داخل مرفأ اللاذقية منذ حوالي 4 أيام، قامت المديرية العامة للموانئ، بمسح الموقع المتوقع لفقدان السيارة بجانب الرصيف 7 في حوض مرفأ اللاذقية باستخدام الزورق الهيدروغرافي.

وظهرت صورة السيارة في قاع البحر على الجهاز المركب على الزورق، وبالعودة والمسح لمرات متكررة تم التأكد من وجود كتلة السيارة في موقع سقوطها، وباستقدام الضفادع البشرية تم الغطس وانتشال السيارة من عمق 10 أمتار وانتشال جثة السائق بداخلها.

ولم يسبق أن شهد المرفأ حادثة كهذه.

المصدر: وكالات