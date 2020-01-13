"ياماها" تحذر من تقليد كارلوس غصن (صور + فيديو)
حذرت شركة "ياماها" للآلات الموسيقية من موضة جديدة منتشرة عبر التواصل الاجتماعي، وذلك بالتقاط صور في صناديق آلات موسيقية مقلدين طريقة قد يكون استخدمها كارلوس غصن، للفرار من اليابان.
وجاء في تدوينة نشرها حساب "ياماها ويند ستريم" التابع للشركة على "فيسبوك"، والذي يوفر معلومات حول الآلات الموسيقية: "نشرت تغريدات كثيرة لأشخاص في علب آلات ضخمة.. ولتجنب حادث مأسوي الرجاء عدم القيام بذلك.. فعلب الآلات الموسيقية مصممة لاحتواء آلات موسيقية والرجاء استخدامها لغرضها الصحيح".
وقلد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي قد يكون استخدمها الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن، للفرار إلى لبنان نهاية ديسمبر 2019، بعدما أفرج عنه في اليابان بكفالة مع منعه من السفر بانتظار محاكمته بتهم مالية، علما أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن رجل الأعمال اللبناني تمكن من الإفلات من عمليات التدقيق والصعود إلى طائرة خاصة باختبائه داخل صندوق آلة موسيقية.
ومنذ ذلك الحين يقلد رواد الإنترنت كارلوس غصن من خلال التقاط صور لهم في علب تستخدم عادة لحماية الآلات الموسيقية الكبيرة.
ففي صورة نشرت عبر "تويتر"، ظهرت شابة وهي داخل علبة مبطنة مخصصة لقيثارة فيما تظهر صورة أخرى شخصا واقفا في علبة كونترباص.
この時代になって、横溝先生がまさかdisられるとは…() pic.twitter.com/QfHJFnrk1H— くさはら(他界) (@kusahara_m) 12 января 2020 г.
Musicians hide themselves - and even their children - inside instrument cases in playing Ghosn craze https://t.co/U8enSN9dAKpic.twitter.com/PM1dvi2ypi— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 13 января 2020 г.
まあ、やっとかないとねぇ……。ということで、話題のコントラバスのケースにとりあえず入っておきました。— 北村ヂン＠こみトレ35_5号館テ19b (@punxjk) 9 января 2020 г.
ゴーンさんもオススメ!? コントラバスのケースはほぼ寝袋だった https://t.co/DU9CddMHe7pic.twitter.com/xI5pzBnuds
Carlos Ghosn, the former Nissan CEO fugitive answered “no comment” when CBS’ @charliecbs asked him if Americans were involved in his escape https://t.co/DlRsOu9OgCpic.twitter.com/fRtJfYV7fx— CBS News (@CBSNews) 13 января 2020 г.
المصدر: أ ف ب