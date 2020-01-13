سفير آسيوي في دولة عربية متهم بمحاولة اغتصاب داخل سفارة بلاده

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين، أن سفيرا لإحدى الدول الآسيوية بالكويت، يواجه قضية أمام النيابة في بلاده بتهمة استدراج ومحاولة اغتصاب مواطنته داخل سفارة بلاده هناك.

ووفق الصحيفة، فإن "ك. ك."، المقيمة بالكويت منذ العام 2005، رفعت دعوى جنائية ضد سفير بلادها لدى الكويت، ادعت فيها أنه راودها عن نفسها، ثم استدرجها إلى مكتبه وحاول اغتصابها في نوفمبر 2018.

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وفي التفاصيل، فإن "ك. ك." تعمل كاختصاصية اجتماعية لدى سفارة بلادها، وكانت بحكم طبيعة عملها تتردد على مقر السفارة وتتواصل بشكل مستمر مع السفير وجها لوجه وعبر الهاتف.

وبحسب ما أوردته "الراي"، فإن السفير لم يكن في البداية يتكلم مع "ك.ك." إلا في أمور العمل، لكنه بدأ لاحقا بالاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليراودها عن نفسها، لكنها رفضت محاولاته.

وتابعت الصحيفة أن السفير اتصل بـ"ك.ك." في 14 نوفمبر 2018، وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في السفارة، ولدى وصولها، أغلق باب المكتب وبدأ يصرخ بوجهها، وحاول اغتصابها، لكنها قاومته وهددته بأن تصرخ مستغيثة بموظفي السفارة، فتوعدها بعواقب وخيمة تقضي على مستقبلها.

وأوضحت "ك. ك" أن السبب الذي دفعها إلى مقاضاة السفير في دولتها وليس في الكويت، هو أن شرطة المنطقة التي توجد فيها السفارة في الكويت، رفضت تسجيل البلاغ على اعتبار أن الواقعة حصلت على أرض سفارة أجنبية كما أن المدعى عليه يتمتع بحصانة دبلوماسية.

المصدر: الراي