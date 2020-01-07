الصورة الأولى لنانسي عجرم وزوجها بعد الإفراج عنه

نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" صورة جمعتها بالفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، في أول إطلالة إعلامية لهما بعد الإفراج عن الهاشم.

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يأتي ذلك، بعدما قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم إخلاء سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بعدما استمعت الى إفادته في إطار التوسع بالتحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزل الهاشم، وأدت الى مقتل شخص تسلل إلى المنزل بهدف السرقة.

وكان القضاء اللبناني أوقف زوج الفنانة نانسي عجرم، منذ يومين على ذمة التحقيق، بعدما أقدم على إطلاق النار على شخص من الجنسية السورية، يدعى محمد الموسى، اقتحم منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور، في وقت تتضارب الروايات الإعلامية حتى الساعة حول القضية.

المصدر: RT