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شاهد لحظة اقتحام الملثم المسلح لفيلا نانسي عجرم وتهديده للحراس

مجتمع

شاهد لحظة اقتحام الملثم المسلح لفيلا نانسي عجرم وتهديده للحراس
نانسي عجرم مع زوجها
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو توثق لحظة اقتحام ملثم مسلح فيلا نانسي عجرم، حيث رصدت الكاميرات داخل منزلها الواقعة كاملة.

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تفاصيل اقتحام الملثم لفيلا نانسي عجرم ومحاولته اقتحام غرفة بناتها
تفاصيل اقتحام الملثم لفيلا نانسي عجرم ومحاولته اقتحام غرفة بناتها

وأظهر الفيديو لحظة دخول السارق إلى منزل نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم حيث اقتحم غرفة الجلوس من ثم هدد الأخير بالقتل، وبعدها هدد حراس المنزل بالقتل، ليقتحم غرفة البنات.

ويروي فادي الهاشم من خلال الفيديو تفاصيل المواجهة بينه وبين السارق والتي انتهت بمقتل الأخير بعد محاولته اقتحام غرفة الأطفال.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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