شاهد لحظة اقتحام الملثم المسلح لفيلا نانسي عجرم وتهديده للحراس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو توثق لحظة اقتحام ملثم مسلح فيلا نانسي عجرم، حيث رصدت الكاميرات داخل منزلها الواقعة كاملة.

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وأظهر الفيديو لحظة دخول السارق إلى منزل نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم حيث اقتحم غرفة الجلوس من ثم هدد الأخير بالقتل، وبعدها هدد حراس المنزل بالقتل، ليقتحم غرفة البنات.

بالفيديو: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إقتحام اللصّ المسلّح لمنزل #نانسي_عجرم وإشهاره السلاح على من حاول ردعه من داخل المنزل. pic.twitter.com/f6jFCiLb7h — SaidHariri 🇱🇧سعيدحريري (@saidhariri) January 5, 2020

ويروي فادي الهاشم من خلال الفيديو تفاصيل المواجهة بينه وبين السارق والتي انتهت بمقتل الأخير بعد محاولته اقتحام غرفة الأطفال.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية