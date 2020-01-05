عروس تربط طفلتها بذيل فستان زفافها وتسير إلى المذبح

نشر موقع "Reddit" الأمريكي، صورة ظهرت فيها عروس تسير نحو المذبح في الكنيسة، وطفلتها الصغيرة مربوطة في ذيل فستان زفافها الطويل.

وقال الموقع، إن حفل الزفاف أقيم في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة في عام 2014، لكن الصورة والجدل حولها نشر في الوقت الراهن.

وخلال المناقشات، التي كانت في معظمها غاضبة ومشحونة بالامتعاض، تمت الإشارة إلى أن الضيوف تابعوا هذا المشهد الغريب بهدوء تام ولم يحاول أي منهم رفع الطفلة.

reddit.com/r/weddingshaming

وجاء في بعض التعليقات على الصورة، أن الكثير من الحضور اعتقدوا أن الطفل مجرد دمية.

العروس حاولت تبرير نفسها، وزعمت أن الطفل البالغ من العمر فقط شهرا واحدا كان على ما يرام.

المصدر: لينتا رو