قس من زيمبابوي "يطرد الشياطين" من أجساد النساء عبر تقبيلهن!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قسيسا من زيمبابوي، وهو يمارس طقوس "طرد الأرواح الشريرة" من جسد امرأة عبر تقبيلها!

ويظهر المقطع القسيس أثناء إحدى جلسات "طرد الشياطين" ممسكا بوجه فتاة "تلبّست جسدها أرواح شريرة"، حيث يبدو رجل الدين وكأنه يتبادل قبلات طويلة مع الفتاة المتلبسة بغرض "معالجتها".

وتفاعل العديد من المغردين مع المقطع بتعليقات طريفة استغربت الطريقة غير المألوفة التي لجأ إليها القس في طقوسه.

يذكر أن حساب RT الناطقة باللغة الإنجليزية أعاد نشر الفيديو على "تويتر"، اليوم السبت، تحت وسم "فيديوهات مميزة للسنة الجديدة"، بعد أن كان قد نشر أول مرة في شهر أبريل من العام الماضي.

Pastor tries to ‘expel demons’ by… kissing a woman during a sermon in Zimbabwe [April 2019]#NewYearSpecial#ThrowbackWinterpic.twitter.com/zppPYfSWn9 — RT (@RT_com) January 4, 2020

المصدر: RT