المحكمة تسقط التهمة عن سمية الخشاب

قبلت محكمة مصرية، اليوم، اعتراض الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، بقضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، فأسقطت الحكم عنها بالاستناد لانقضاء الدعوى الجنائية.

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وكانت محكمة جنح الدقي في القاهرة قد قضت بحبس الفنانة الخشاب غيابيا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وألزمتها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر العام الماضي.

من جهته، أكد الفنان أحمد سعد، أنه لا يحب إيذاء أحد مطلقا، وأنه كان معترضا على رفع قضية ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب، موضحا أنها عاندت في حل الخلاف بينهما، ولذلك اضطر لـ اللجوء للقضاء.

وأضاف الفنان سعد، خلال حوار مع فضائية "إم بي سي مصر" اليوم، أنه بعد الانتهاء من تقديم الشيك الذي قام عليه الخلاف إلى المحكمة، تدخل كثيرون للإصلاح بينهما وتقديم تنازلات من الطرفين لحل النزاع، ولكن لم ينجح الأمر.

وأشار إلى أنه بعد تقديم الشيك للمحكمة سافر لظروف عمل، وهي أيضا سافرت لنفس الظروف، دون أن يعلم الطرفان بحكم المحكمة النهائي.

ولفت طليق الفنانة، إلى أنه تفاجأ بحكم المحكمة بحبس سمية الخشاب 3 سنوات، مؤكدا أنه لم يكن على علم بذلك مثلها تماما، ولم يكن يريد لها أي ضرر.

ومع ذلك أوضح الفنان أحمد سعد، أنه ليس على علاقة معها حاليا من أي نوع كان، سواء معنوية أو مادية، موضحا أنه يراعي العشرة بينهما.

المصدر: صحف مصرية