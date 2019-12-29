"نايكي" تتعرض لانتقادات حادة بسبب نقاب امرأة سعودية (صورة + فيديو)

وجه مدونون يعارضون ارتداء النساء للنقاب، انتقادات لاذعة لشركة ملابس رياضية عالمية، بعد تداول مقطع فيديو أظهر امرأة سعودية ترتدي نقابا يحمل شعار الشركة.

وفي التفاصيل، ظهرت امرأة سعودية منقبة في مقطع فيديو وهي غاضبة من عدم تلبية مسؤولين محليين لاحتياجاتها، انتشر على نطاق واسع، لكن شعار شركة "نايكي" (Nike) على نقابها لفت انتباه معارضي ارتداء النقاب من عدة دول.

وبينما كان النقاش حول الفيديو والوسم (#نساء_القريات) في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يتمحور حول شكوى المرأة التي تعيش في محافظة القريات في منطقة الجوف، تغير النقاش 180 درجة، ووجهوا عبر الوسم (#burka) الذي يعني "النقاب أو البرقع" انتقاداتهم للشركة، بزعم أنها تساعد على إلزام النساء بارتداء النقاب.

ولم تعلق الشركة التي أعلنت في العام 2017 عن إنتاج أول حجاب رياضي، على الانتقادات الموجهة ضدها، وما إذا كان نقاب المرأة في الفيديو من إنتاج مصانعها بالفعل.

ومن غير الواضح في الفيديو، إن كان شعار "نايكي" موجودا على نقاب المرأة أو على حجابها بلونهما الأسود، فيما يقول مدونون سعوديون إن المنتج قد يكون مقلدا.

ولا تفرض السعودية زيا محددا على نسائها، لكنها تشترط ارتداء ملابس محتشمة، فيما تلتزم كثير من السعوديات بارتداء النقاب بجانب زي تقليدي، يشمل عباءة سوداء بنفس اللون أيضا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي