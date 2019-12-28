شاهد.. تدافع هائل أمام معرض لبيع سجاد في تركيا

شهد افتتاح معرض بيع سجاد في مدينة أنطاكيا التركية ازدحاما كبيرا للمشترين أدى إلى وقوع تدافع يذكر بأحداث "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة.

واحتشد عشرات الأشخاص أمام أبواب المعرض، صباح اليوم السبت، بعد أن أعلن مالكه، أنيس ستلش، عن نيته توزيع 50 هدية لمن يحضر الافتتاح في تمام الساعة العاشرة.

وكما هو متبع في الأسواق التجارية التركية، فإن جميع المعارض قبل افتتاحها تعلن عن مميزات للزبائن الذين يأتون مبكرا، ولكنها تختلف وفق طبيعة العمل.

ووعد ستلش بتوزيع 50 سجادة لأول 50 مشتريا، لكنه تفاجأ بأعداد هائلة قبل الموعد المقرر للافتتاح.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر لحظة تدافع المواطنين أثناء فتح بوابة المعرض، ويوثق ما حصل داخله بعد دخول المواطنين، الذين حدثت مناوشات بينهم في السباق على السجاد المجاني.

المصدر: وسائل إعلام تركية