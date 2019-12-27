العثور على شقيقة المغني الراحل جورج مايكل ميتة في الذكرى الثالثة لوفاته

توفيت ميلاني بانايوتو (55 سنة)، شقيقة المغني الراحل جورج مايكل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لوفاة شقيقها، بعد أن عثر عليها جثة هامدة في شقتها بلندن عشية 25 ديسمبر الجاري.

إقرأ المزيد

وقال جون ريد، المحامي المسؤول عن شركات جورج مايكل الموسيقية، إنه "يمكننا أن نؤكد أن ميلاني فارقت الحياة بشكل مفاجئ"، مضيفا "نطلب فقط احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الحزين. ولن يكون هناك أي تعليق إضافي".

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها أنه "جرى الاتصال بقوات الأمن من قبل خدمة الإسعاف في لندن، الساعة 19:35 يوم 25 ديسمبر، للتبليغ عن الموت المفاجئ لسيدة تبلغ من العمر 50 سنة. ولا يتم التعامل مع وفاتها على أنها حدث مريب".

وكانت ميلاني التي تعمل مصففة شعر قريبة جدا من شقيقها الذي مات ميتة طبيعية يوم عيد الميلاد سنة 2016، حيث كانت ترافقه في ترحاله حول العالم في الثمانينيات والتسعينيات.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية