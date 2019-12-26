سيندوس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يكف عن ذكر اسم بطريرك الإسكندرية

جاء في قرار أصدره سينودس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن الكنيسة كفت عن ذكر اسم بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، تيودوروس الثاني، أثناء إقامة القداس.

مع ذلك فإن التواصل مع كهنة كنيسة الإسكندرية الذين لم يعترفوا بـ"الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا" لن ينقطع، ولفت السيندوس المقدس إلى أن قرار البطريرك تيودوروس الثاني باعتراف المنشقين الأوكرانيين يتعارض مع إعلاناته العديدة تأييدا للكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية الشرعية وراعيها مطران كييف وسائر أوكرانيا، أونوفريوس.

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وعلاوة على ذلك فإن السيندوس أشار إلى أن قرار الاعتراف بالكنيسة الأوكرانية المنشقة لم يتخذ في اجتماع السيندوس المقدس لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، ولم يتم التصويت عليه من قبل الكهنة والأساقفة، ولكن اتخذه البطريرك تيودوروس الثاني بمفرده.

يذكر أن ما يسمى بـ"الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا" تأسست ديسمبر عام 2018 بمبادرة من الرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، وبدعم من البطريرك المسكوني، برثلماوس، الذي منحها الاستقلالية عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الأمر الذي جعل الكنيسة المنشقة معتمدة تماما على بطريركية القسطنطينية (البطريركية المسكونية). فيما وصفت الكنيسة ألأرثوذكسية الروسية قرار استقلال الكنيسة بأنه شرعنة لشقاق غير شرعي.

المصدر: نوفوستي