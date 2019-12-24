الرئاسة المصرية تنشر صورا للسيسي و"أصحاب الهمم"

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نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، صورا ملفتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، حيث قام بعض الأطفال بالركض نحوه لاحتضانه.

وقام الرئيس المصري أيضا بتفقد معرض القافلة الطبية للقاء ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار وتفقد معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

المصدر: RT