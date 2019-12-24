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النائبة المصرية مطلقة النار تعلّق

مجتمع

النائبة المصرية مطلقة النار تعلّق
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النائبة البرلمانية المصرية
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اعتذرت النائبة البرلمانية المصرية نوسيلة إسماعيل، على واقعة إطلاقها النار من شرفة منزلها.

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وقالت عبر برنامج "على مسؤوليتي"، إنها مواطنة مصرية قبل أن تكون نائبة برلمانية، وإذا كان هناك خطأ ارتكبته بسبب الواقعة، فربما جاء تعبيرا عن الفرحة بخطبة ابنتها، مضيفة: "أنا بعتذر على الهواء، وأحترم القانون كوني أحد مشرعيه وما حدث خطأ أعتذر عنه".

واستكملت: "أنا ملتزمة بالقانون، ورغم أن السلاح الخاص بي مرخص، إلا أنني مستعدة لتسليمه في مديرية أمن الشرقية، وأقوم بتسليمه بنفسي، بل أعتذر في مديرية الأمن نفسها، وأنا أعتذر الآن على الهواء".

وجاء اعتذار النائبة بعد مطالبات برفع الحصانة عنها، إثر إطلاقها النار من شرفة منزلها في حفل خطبة ابنتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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