أبرد المدن الروسية تتصدر تصنيف الأكثر تشاؤما

أجرت وكالة " Zoom Market " الروسية للتسويق استطلاع رأي سكان 25 مدينة روسية لتعد تصنيف أكثر المدن الروسية تشاؤما وحزنا.

Sputnik Elena Belalova

واتضح أن مدن نوريلسك وبيرم وساراتوف تتصدر التصنيف المذكور. وبينها مدينتا نوريلسك وبيرم تقعان في المنطقة القريبة من القطب الشمالي. أما مدينة ساراتوف فتقع على نهر الفولغا في وسط روسيا.

ووجهت الوكالة إلى المشاركين في الاستطلاع أسئلة عن كثرة مواجهتهم للحزن والاكتئاب والتشاؤم ومدى ارتياحهم بالعيش وبوضعهم.

واعترف سكان تشيليابينسك في منطقة الأورال وأومسك في سيبيريا وبريانسك في غرب روسيا إلى جانب سكان نوريلسك وبيرم وساراتوف المذكورة أعلاه أنهم يشعرون كثيرا بالحزن والتشاؤم.

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أما سكان بطرسبورغ فشغلوا في التصنيف المرتبة العاشرة فقط على الرغم من الطقس الممطر السيئ الدائم في تلك المدينة.

فيما يتعلق بموسكو فشغل سكانها المركز الـ18 في التصنيف. أما سكان مدن كراسنودار وسوتشي وأستراخان وسيمفيروبول الواقعة في أقصى جنوب روسيا فلا يعتبرون أنفسهم متشائمين. لذلك شغلوا المراتب الأخيرة في تصنيف التشاؤم والحزن.

يذكر أن موقع kp.ru أعد مؤخرا تصنيف أكثر المدن الروسية رفاهية حيث احتلت مدينة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا المرتبة الأولى. أما موسكو فشغلت المركز الـ52.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا