بوتين يحقق حلم طفل مريض في الذهاب إلى جبال سوتشي

حقق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حلم طفل روسي صغير، وأرسله لزيارة الحديقة الأولمبية والجبال في منطقة سوتشي السياحية.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن الطفل أندريه كوتشيتوف البالغ من العمر 10 سنوات، والمصاب بمرض يصعب شفاؤه، أرسل رسالة إلى المسؤولين عن حملة "شجرة الأحلام" التابعة لمشروع "احلم معي" المخصص لتحقيق أمنيات الأطفال في روسيا، والذي يهتم به المكتب الرئاسي في البلاد والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، وذكر في الرسالة أمنيته في زيارة جبال منطقة سوتشي والحديقة الأولمبية هناك، ولاقت هذه الرسالة اهتمام الرئيس الروسي الذي أعطى تعليماته بتحقيق حلم هذا الطفل.

Редкая ситуация: Путин разговаривает

а) по незащищенной линии связи

б) сидя на столе pic.twitter.com/X07XqIoo0U — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 декабря 2019 г.

وفي تعبير عن فرحته بزيارة سوتشي قال الطفل أندريه :"لقد أحببت الجبال المغطاة بالثلوج والتي يرى منها البحر، هكذا كنت اتخيل هذا المكان، لقد تحقق حلمي، أود ان أعود إلى هنا مجددا في الصيف".

«Здравствуй, Андрюша»: Путин поговорил по телефону с Андреем Кочетовым, мечту которого исполнил в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» pic.twitter.com/9Au2AWi47K — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 декабря 2019 г.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "احلم معي" وحملة "شجرة الأحلام" الخيريين انطلقا العام الفائت، ودخلا هذا العام قائمة المشاريع الاجتماعية التي يتم تمويلها من قبل الحكومة والمكتب الرئاسي في روسيا.

المصدر: نوفوستي