إطلاق مشروع تجريبي لفرز النفايات في الأردن

وزعت بلدية أمانة العاصمة الأردنية عمّان حاويات للنفايات في إحدى مناطقها، كمرحلة تجريبية ضمن مشروع حماية المناخ والموارد من خلال تدوير النفايات المفروزة من المواطنين قبل رميها.

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن أمانة عمان نشرت يوم الخميس الماضي 2000 حاوية للنفايات في حي الرضوان بمنطقة زهران، بالتعاون مع مؤسسة رواد المستقبل، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأوضحت أن الحاويات تنقسم إلى صغيرة بسعة 240 لتر، وكبيرة بسعة 1100 لتر، يسهل التمييز بينها من حيث اللون، لتكون الحاويات ذات الغطاء الأصفر للنفايات القابلة للتدوير (الجافة)، وذات الغطاء الرمادي للنفايات العضوية وغير القابلة للتدوير.

وكشفت دائرة الدراسات والتوعية البيئية في الأمانة أن المرحلة الثانية سيتم إطلاقها منتصف العام المقبل في حي الرواق والجرن بمنطقة بسمان، وفي وسط البلد كموقع تجاري.

ووفقا للدائرة، تصل كلفة معالجة النفايات في مدينة عمان لنحو 65 مليون دينار، 70% منها مخصصة لعملية جمع ونقل النفايات، موضحة أن المشروع "سيسهم بتخفيض هذه الكلفة وإطالة عمر مكب الغباوي من خلال تقليل حجم النفايات المرسلة إليه".

المصدر: "الغد"