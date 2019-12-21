وفاة أيقونة مكافحة الفقر في بنغلاديش والعالم

توفي فاضل حسن عابد، عميد مكافحة الفقر في موطنه والعالم ومؤسس منظمة "براك" البارزة غير الحكومية عن 83 عاما في بنغلاديش، حسبما أعلنت منظمته يوم أمس الجمعة.

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وعابد الذي صار بمثابة أيقونة عالمية لمكافحة الفقر، ولد في أسرة ثرية في بنغلاديش، ودرس في اسكتلندا، وعمل في القسم المالي بإحدى الشركات قبل أن يؤسس منظمة "براك" عام 1972.

وتحولت المنظمة، التي كانت مجرد مشروع صغير لتقديم المساعدات العينية والمالية للفقراء، لتصبح واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم.

وتشمل مشروعات منظمة "براك" مكافحة الفقر المدقع من خلال تقديم قروض وتوفير تدريبات لتعزيز المهارات والثقافة المالية والتوجيه الصحي الوقائي والتدريب، وفقا لموقع المنظمة.

بدأ نشاط المنظمة في المناطق الريفية في بنغلاديش، وتوسع ليصل إلى بعض من أفقر المناطق في العالم، ومن بينها ليبيريا وسييراليون في إفريقيا، ونيبال وأفغانستان في آسيا.

وتقاعد عابد من رئاسة المنظمة في أغسطس الماضي، وكان يتلقى العلاج من ورم في المخ. وقد توفي في مستشفى في العاصمة دكا، حسبما قال المتحدث باسم "براك" آصف صالح.

المصدر: "د ب أ"