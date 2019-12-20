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السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد (صور)

مجتمع

السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد (صور)
Reuters
صورة أرشيفية
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نجحت دوريات الأمن بالعاصمة السعودية في ضبط مقيمين من جنسية آسيوية، كانا يديران منزلا شعبيا مكونا من دورين، حولاه لمستشفى يستقبلان فيه طالبات التوليد والإجهاض.

السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد (صور)
sabq
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ورصدت دوريات الأمن نشاطا ملحوظا حول أحد المنازل بحي الزهور في العاصمة الرياض، يتردد عليه أشخاص من جنسيات مختلفة.

وتولى رجال الأمن مراقبة المكان، واتضح أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمال من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وتمكن الأمن من محاصرة الموقع، وبالدخول إلى المبنى عثر بداخله على نساء في غرف الإجهاض وقد ركبت لهن مغذيات، بالإضافة إلى عدد من الرجال والأطفال منومين في غرف أخرى.

السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد (صور)
sabq

كما عثر على معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء الإجهاض، ومخرج مخف للهروب في حال تم ضبط الموقع.

السعودية.. ضبط مستشفى سري للإجهاض والتوليد (صور)
sabq

وجرى ضبط شخصين من العاملين في المستشفى المذكور، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي ينجح فيها الأمن بالرياض في أقل من شهر، بضبط منزل في الحي نفسه، يستقبل النساء للإجهاض والتوليد.

المصدر: سبق

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