تركيا.. واقعتا انتحار في حي واحد بنفس اليوم والطريقة

شهدت مدينة تشوروم المتاخمة للعاصمة التركية أنقرة، واقعة انتحار شابين في حي واحد أمس الأول الثلاثاء، شنقا نفسيهما بسلك كهربائي.

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وحسب رواية الشهود، في حي باهسيليفلر كارسياكا، أقدم شاب عمره 33 عاما على الانتحار، بشنق نفسه بالأسلاك الكهربائية، وعثرت عليه زوجته معلقا، وسارعت إلى إبلاغ قوات الأمن، وأوضحت أن السبب وراء الانتحار كان الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

وقبل ساعة من هذا الحادث، عثر في الحي ذاته على شاب منتحر في منزله، حيث أبلغت أسرته قوات الأمن بانقطاع الأخبار عنه لفترة طويلة.

وبعد حضور الشرطة وفشلها في فتح باب المنزل، تم استدعاء قوات الحماية المدنية، ليعثروا عليه منتحرا شنقا بكابل كهربائي، تاركا رسالة خطية لطفلته قال فيها: "اعذريني يا صغيرتي... أنا أحبك".

يذكر أن وقائع الانتحار تتوالى في العديد من المدن التركية، وكان أبرزها سلسلة من وقائع الانتحار المتتالية في مدينة اسطنبول الشهر الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والبطالة.

المصدر: وسائل إعلام تركية