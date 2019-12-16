السعودية.. صاحبة الفيديو "المسيء للعباءة" تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تصويره

خرجت صاحبة الفيديو "الخادش للحياء" في السعودية، وهي ممثلة أردنية وتُدعى آلاء، عن صمتها، وعلقت على ظهورها في تسجيل مصور تسبب في موجة غضب عارمة بين السعوديين بسبب "إساءته للعباءة".

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وقالت الممثلة الأردنية إنها تعرضت للخداع من قبل أحد الأشخاص، والذي اتفق معها على تصوير إعلان، مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفا للمتفق عليه.

وأضافت خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "أنا كان عندي تصوير الصبح نمت وصحيت لقيت في مقطع مسيء منتشر وأنا سأتواصل مع المحامي والجهات المختصة حتى يأخذوا حقي من كل من شهر بي وأساء إلى سمعتي".

ودافعت عن نفسها قائلة: "الموضوع إني أنا انظلمت وطلب مني تمثيل إعلان لأني أنا ممثلة إعلانات في السعودية.. وإحنا ممثلين الإعلانات بيكون عندنا غروبات بينزلوا عليها الإعلانات إنهم عايزين ممثلين.. وهذا الشخص نزل إعلان أنه محتاج ممثلين.. وطبعا كل هالغروبات الخاصة بالإعلانات بيكون مصرح بيها".

واختتمت حديثها بالقول: "أنا بناء عليه رحت على أنه تصوير إعلان مثل الإعلانات إلي إحنا بنصورها.. وتفاجأت أن الموضوع مختلف ووهمي".

الممثلة الاردنية ترد عبر حسابها الرسمي : انا ضحية نصب تم خداعي على انه تمثيل #اعلان لاكتشف لاحقاً اثناء التصوير بأنه مشهد مختلف عن المطلوب pic.twitter.com/lwSTZWzIBV — هيئة المشاهير (@almobark_) 16 décembre 2019

وكان مغردون سعوديون قد دشنوا وسما عبر منصة "تويتر" بعنوان "حاسبوا المسيء للعبايه"، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر رجلا وامرأة في مكان معزول، يطالبها فيه الرجل بخلع العباية وأنها أصبحت في طي النسيان.

وشن مغردون هجوما على المتواجدين في الفيديو مطالبين الجهات المختصة بمحاسبتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث وصف قانونيون المخالفات في الفيديو بأنها متعددة منها التحرش والخلوة غير الشرعية ومخالفة الذوق العام، إضافة إلى التعمد للتصوير والنشر، وهذا ما يعرضهما للسجن على ذمة التحقيق.

المصدر: RT + "تويتر"