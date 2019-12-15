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إعلامية مشهورة تنشر صورة مرفقة بتعليق: "ادعوا لابني بالشفاء"

مجتمع

إعلامية مشهورة تنشر صورة مرفقة بتعليق:
Reuters
صورة أرشيفية
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نشرت الإعلامية المصرية التي تحمل الجنسية الإماراتية، نشوة الرويني، صورة لابنها وهو في المستشفى ودعت متابعيها بالدعاء لشفائه.

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وكتبت الرويني عبر منشور في حسابها على "تويتر": "ادعوا لابني بالشفاء الله يجزيكم خير ..  اللهم يا رب محمد اشف محمد وعافه يا رب".

والرويني هي صحفية بدأت مشوارها الإعلامي وعمرها 16 سنة، وكانت أصغر مذيعة عربية تقرأ نشرة الأخبار، وتقدم برامج تلفزيونية على الهواء مباشرة.

عملت في أهم القنوات العربية والدولية وقدمت العديد من البرامج مثل "كلام نواعم"، و"بصراحة مع نشوة" وغيرها.

المصدر: RT

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