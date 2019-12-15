إعلامية مشهورة تنشر صورة مرفقة بتعليق: "ادعوا لابني بالشفاء"

نشرت الإعلامية المصرية التي تحمل الجنسية الإماراتية، نشوة الرويني، صورة لابنها وهو في المستشفى ودعت متابعيها بالدعاء لشفائه.

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وكتبت الرويني عبر منشور في حسابها على "تويتر": "ادعوا لابني بالشفاء الله يجزيكم خير .. اللهم يا رب محمد اشف محمد وعافه يا رب".

ادعوا لإبني بالشفاء الله يجزيكم خير. اللهم يا رب محمد اشف محمد و عافه #ياربpic.twitter.com/O2VRXdMPYn — نشوة الرويني (@nashwaa) 11 декабря 2019 г.

والرويني هي صحفية بدأت مشوارها الإعلامي وعمرها 16 سنة، وكانت أصغر مذيعة عربية تقرأ نشرة الأخبار، وتقدم برامج تلفزيونية على الهواء مباشرة.

عملت في أهم القنوات العربية والدولية وقدمت العديد من البرامج مثل "كلام نواعم"، و"بصراحة مع نشوة" وغيرها.

المصدر: RT