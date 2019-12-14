السعودية.. الناشطة فوز العتيبي تثير الجدل بسبب تغريدة وصفها المتابعون بالـ "عنصرية"

وجه المغردون في السعودية انتقادات لاذعة للناشطة فوز العتيبي، بسبب تغريدة هاجمت فيها عددا من "البدو"، حيث أثار ذلك غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا ما نشرته بـ"العنصري".

ونشرت العتيبي تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين.. أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم".

وأضافت: "أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف".

بقولكم شي يضحك دايم تجيني تعليقات بدويه لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين امس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكله اقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم

اكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن انه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لانه بدو

العزه العزه لا بارك الله بالضعف — فوز العتيبي (@zooztox) December 14, 2019

كما نشرت مقطع فيديو أكدت فيه أن الإنسان سيبقى المتخلف الوحيد عبر كل الأزمنة، في إشارة إلى من لا يتقبلون الاختلاف معهم.

وأفادت بأنها تخلصت من عقدة الاختلاف، مشيرة إلى أنها تحترم كل الأشخاص بكل طوائفهم وأديانهم.

تصبحون على خير ♥️ pic.twitter.com/AoLRkhF19P — فوز العتيبي (@zooztox) December 13, 2019

هذا، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن البعض ما اعتبر عنصرية في حديث العتيبي، في حين أعرب الكثير منهم عن فخره لأنه من "البدو".

ومن متى صار الأصالة سبة؟!

البداوة أصالة!!!!! — F.B. (@FaizhBogami) December 14, 2019

الواحد يدخل تويتر في امان الله يلاقي نفسه عنصري — بيبو (@pooo98) December 14, 2019

الحين مافي فرق اصلا بين البدوي والحظري كلهم ساكنين بمدن وعايشن عيشة الحظر وبعضهم افضل من الحظر الشي الوحيد الي يفرق اللهجه والعادات لان البدو باقي متمسكين فيها — . (@Doctorrro) December 14, 2019

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

المصدر: RT + تويتر