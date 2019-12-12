أفادت مصادر سعودية مطلعة بأن جهاز الأمن في محافظة ينبوع أحال الرجل الذي ألقى حذاء على سيدات غير منقبات إلى الجهات الطبية لفحص صحته النفسية.

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ونقلت صحيفة "سبق" السعودية أن الجهات الأمنية بمحافظة ينبع أحالت ملقي الحذاء إلى مجمع الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة للكشف عليه وتلقي العلاج.

كما أضافت الصحيفة، استنادا إلى مصادرها، أن الأجهزة الأمنية باشرت مساء أمس الأول ملف القضية لإكمال التحقيقات.

وسبق أن ألقت قوات الأمن في محافظة ينبع، يوم 10 ديسمبر، القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع يصرخ على نساء في أحد شوارع المحافظة ويتلفظ بألفاظ نابية وجارحة بحقهن، ورماهن بحذائه، في قضية أثارت ضجة وردود أفعال كبيرة في المملكة.

شاهد : واعظ يقذف امرأة بحذائه بسبب كشف وجهها في مكان عامhttps://t.co/Lka0auvYeopic.twitter.com/zAkeELt8fZ — صحيفة المرصد (@marsdnews24) 10 декабря 2019 г.

ووثق الفيديو الرجل، الذي كان يرتدي زيا سعوديا تقليديا، وهو يستشهد بآية من القرآن الكريم في حثه النساء على الحشمة، كارتداء النقاب، وعدم استخدام العطور إذا خرجن من منازلهن.

وبينما كان الرجل يقول إن من تظهر دون نقاب ويشم الرجال عطرها فهي "زانية"، التفت لنساء قريبات منه كن يصورنه ونزع حذاءه ورماهن به، ليعلو صراخهن ويتوقف التصوير.

ونقلت "سبق" عن مصادر مطلعة أن هذا الشخص، الذي قالت بعض وسائل الإعلام إنه واعظ ديني، مريض نفسيا، مشيرة إلى أن الرجل تم توقيفه وهو رهن الاعتقال لاستكمال الإجراءات بحقه، وسجلت له في السابق اعتداءات مماثلة وصفت بالبسيطة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية