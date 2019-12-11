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داعية مصري مشهور: تصفح "فيسبوك" بعد العشاء إثم

مجتمع

داعية مصري مشهور: تصفح
Reuters
فيسبوك
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حذر الداعية المصري مبروك عطية، من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، قائلا إنه تسبب في كثير من حالات الانفصال الزوجي.

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وأضاف عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أن الأصل أن يجلس الزوجان سويا ليستمتعا بحياتهما، لا أن يجلس كل منهما يتفقد صفحته على "فيسبوك".

وتابع: "ربنا قال إن الزوجين يدخلان غرفتهما بعد صلاة العشاء، وممنوع الابن أو الابنة تدخل عليهما إلا بعد طرق الباب، ولأمر مهم".

وتابع: "ليه أمر بكده؟ لأن أكيد واخد مراته في حضنه، مين دلوقتي بياخد مراته في حضنه من بعد صلاة العشاء؟ مفيش، كل واحد قاعد في غرفته وماسك "فيسبوك".

وأكد عطية، أن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما "الفيسبوك"، في هذا الوقت يعتبر إثم، لأنه يؤدي إلى خلل في الحياة بينهما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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