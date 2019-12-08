سيناريست مصري يكشف إصابة ممثل شاب بالسرطان

أكد السيناريست المصري، عمرو محمود ياسين، إصابة الممثل الشاب ياسين محمد، أحد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بمرض السرطان.

وكتب عمرو على "فيسبوك" قائلا: "ياسين محمد، شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معي في حكاية ما يطلبه المستمعون.. غدا سيجري عملية جراحية.. دعواتكم له بالشفاء"، كما أرفق منشوره بصور للممثل الشاب.

ويعتبر النقاد الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من أفضل الأعمال التي قدمت في الفترة الأخيرة، ولاقت نجاحا كبيرا.

المصدر: "فيسبوك" + وسائل إعلام مصرية