فنانة تعلق على شائعة زواجها من نور الشريف وتحذف المنشور

نفت الفنانة التونسية درة زروق، شائعة زواجها من الفنان الراحل نور الشريف، إثر انتشار أنباء حول ذلك، وتصدر اسم الممثل المصري محركات البحث على موقع "غوغل" بعد 4 أعوام من وفاته.

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ونقل موقع "الوطن نيوز" المصري عن الفنانة قولها "هذا كلام سخيف وفارغ انتشر، ولا أعلم من وراءه على مواقع مدفوعة على فيسبوك، ولا أساس له من الصحة".

ووجهت درة رسالة إلى مروجي الشائعات، دعت لهم فيها بـ "الهداية وأن يبتعدوا عن الناس وسيرتهم المحترمة".

وفي صفحتها على "فيسبوك"، كتبت الفنانة درة منشورا استنكرت فيه تصرف "مروجي الشائعات بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة"، قبل أن تحذفه في وقت لاحق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تدوينة تزعم زواج درة من نور الشريف، ورفضه طلاقها بعد عودته للفنانة بوسي.

جدير بالذكر أن العمل الفني الوحيد الذي جمع بين درة ونور الشريف، هو آخر أفلامه السينمائية "بتوقيت القاهرة"، الذي أنتج سنة 2015.

المصدر: وسائل إعلام مصرية