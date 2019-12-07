جريمة "تقشعر لها الأبدان".. اعتقال سفاح "التهم" دماغ ضحيته مع الأرز

ألقت شرطة الفلبين القبض على شاب ارتكب جريمة مروعة وصفت بأنها "أفظع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان"بسبب بشاعتها وقسوتها، إذ قام بعد قتله ضحيته بطهي دماغها وتلذذ به كوجبة طعام بهدوء.

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وبحسب ما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، فقد تم القبض على لويد باغتونغ (21 عاما) في جزيرة مينداناو، بعد العثور على جثة امرأة لا تبعد كثيراً عن منزله.

ووفقا للصحيفة، قال المتهم للشرطة الفلبينية إنه كان في حالة من الثمالة والجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في صباح باكر باللغة الإنجليزية، التي لا يفهمها.

وبحسب ما قال ضابط في الشرطة، فإن الأمر على ما يبدو أغضب الشاب.

وقال شهود عيان إن الشاب العاطل عن العمل كان يسير مع المرأة القتيلة، قرب المكان الذي عثِر فيه لاحقا على جثتها، وأضافوا أنهم يعتقدون أنه قطع رأسها باستخدام أداة حادة تم العثور عليها في حوزته بعد الحادث.

وطبقاً لتقارير محلية، اعترف الشاب بالجريمة، لكن الأدهى أنه أقر بأنه "طبخ بعض الأرز قبل وضع دماغ المرأة فوقه وأكلهما معا، ثم ألقى جمجمة المرأة في حفرة قرب منزله".

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة المرأة، التي لم تكن ترتدي سوى الجينز، ويداها مقيدتان.

وبات باغتونغ قيد الاحتجاز لدى الشرطة التي أخضعته لفحوص نفسية، إلى جانب التحقيق الجاري في الجريمة البشعة.

المصدر:صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية