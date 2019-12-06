تفاصيل زواج مغني الراب من فتاة عمرها 15 سنة

تزوج مغني الراب R. Kelly من المغنية Aaliyah (عالية) البالغة من العمر 15 سنة بعد دفعه رشوة إلى الموظف المسؤول بولاية إلينوي.

وتشير صحيفة إندبندنت، في عددها الصادر يوم 6 ديسمبر الجاري، إلى أن المغني اشترى بالرشوة وثائق مزورة تشير إلى أن الفتاة قد بلغت سن الرشد، وهذه العملية تمت في أغسطس عام 1994 .

ولكن وسائل الإعلام عادت في يناير 2019 لتنشر وثيقة تؤكد تسجيل الزواج بين المغني كيلي والمغنية عالية رسميا، ولكن لاحقا اعتبرت هذه الوثيقة غير قانونية.

وجدير بالذكر أن عالية توفيت عام 2001 بحادث تحطم طائرة.

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وقد اعتقلت شرطة شيكاغو المغني كيلي في 12 يوليو الماضي، ووجهت له أكثر من 10 تهم من بينها استخدام الأطفال في الأفلام الإباحية والتحرش بهم وكذلك عرقلة سير التحقيقات.

المصدر: لينتا. رو