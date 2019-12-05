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مذيع كويتي يكسر اللوائح على الهواء ويثير ضجة

مجتمع

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بدأ الإعلامي الكويتي، جعفر محمد مرزوق الغانم، حديثه على قناة "الشاهد" الكويتية، بتساؤله عما إذا كانت هناك لائحة في وزارة الإعلام الكويتية تمنع التدخين.

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وتابع الغانم، في برنامجه "وسع صدرك"، أنه يعلم بالسماح في تلفزيون الكويت بالتدخين، وساق أمثلة على ذلك "عبد الحسين دخّن، وفهد الأحمد دخن، في السبعينات كان هناك تدخين"، لكنه لا يتمكن الآن من الاتصال بالمستشار القانوني، ولكنه يستأذن إدارة القناة وملّاكها، للتدخين.

وقال إن النيكوتين يسري في عروقه، وأنه "نعم، يعطي قدوة سيئة، ومن لا يريد التدخين فلا يدخن". وما لبث الإعلامي المرموق أن أشعل سيجارته، وطلب من المصور أن يقرب الكاميرا منه، ولا يخاف، وتابع الإعلامي أن ما "فعلتوه بنا ليس قليلا، دمرتونا، جننتونا، ما خليتونا نفرح". ثم تابع تقديم برنامجه، بينما أثار ذلك المقطع وتصرفه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: يوتيوب

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