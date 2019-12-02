إذا عرف السبب بطل العجب.. طائرة هولندية تعود أدراجها بعد 11 ساعة من التحليق

تعرض ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية "كي. إل. إم"، لموقف صعب بعد التحليق 11 ساعة متواصلة دون أن يصلوا إلى وجهتهم المرجوة.

فبعد كل التعب والإرهاق الذي يشعر به أي مسافر لساعات طويلة سواء برا أو بحرا أو جوا، عادت الطائرة بركابها مرة أخرى من حيث أقلعت.



وأفادت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن طائرة تابعة للخطوط الهولندية أقلعت من مطار سخيبول في أمستردام باتجاه مكسيكو سيتي، لكن بعد أن حلقت لمدة 5 ساعات ونصف الساعة، اتخذ قرارا بالعودة إلى العاصمة الهولندية.

وجاء قرار قائد الطائرة بعد إبلاغه أن بركان بوبوكاتبتبيل القريب من العاصمة المكسيكية كان في حالة ثوران، وهو ما يعني صعوبة التحليق في الأجواء هناك، حيث قالت الشركة في بيان إن ثوران البركان خلق ظروف طيران غير مواتية، مثل الرماد المتصاعد إلى السماء.

وكانت رحلة "كي. إل. إم" فوق كندا عندما اتخذ قرار العودة إلى مطار سخيبول في هولندا.

وعادة ما تبحث شركات الطيران عن مطار بديل في الظروف الطارئة، لكن ذلك تعذر نظرا لمتطلبات الحصول على التأشيرة للمسافرين، إضافة إلى وجود شحنة كبيرة من الخيول على متن الطائرة، ما دفع الطائرة الهولندية للعودة.

The @KLM flight #KL685 from Amsterdam @Schiphol to Mexico turned around over Canada ( New Brunswick ) and is heading back towards Amstedam now. So far its almost 11 hours flying and the passengers are shortly to land back where they started from #avgeekpic.twitter.com/E0IThRaw6b — Michael Kelly (@Michaelkelly707) 29 novembre 2019

المصدر: "إنديبندنت"