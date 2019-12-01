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مغني راب أمريكي: لن أعود للرياض مجددا !!!

مجتمع

مغني راب أمريكي: لن أعود للرياض مجددا !!!
Reuters / Steve Marcus
مغني الراب الأمريكي ليل واين
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أثارت تغريدة لمغني الراب الأمريكي ليل واين (Lil Wayne)، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن قال: "لن أذهب للرياض مجددا!!!".

ولم تعد التغريدة تظهر على حساب النجم الأمريكي، لكن، أورد مغردون سعوديون ووسائل إعلام متنوعة أنه حذفها بعد كتابتها، ونشر بعض المدونين صورة (Screen Shot) للتغريدة.

مغني راب أمريكي: لن أعود للرياض مجددا !!!

وتعددت الروايات حول ما رافق حفل ليل واين في السعودية، حيث زعم البعض أنه حاول الصعود على المسرح وبيده سيجارة تحوي نوعا من المخدرات، فيما قال آخرون إنه تعرض لتفتيش في مطار الرياض للتأكد من عدم وجود مخدرات معه، كون القوانين السعودية تحظر كل أنواع المخدرات وتعاطيها.

هذا، ولم ترد توضيحات رسمية من قبل الهيئة العامة للترفيه أو من القائمين على فعاليات موسم الدرعية، حول الجدل القائم.

وكان المغني الشهير قد أعلن، الخميس الماضي، عن حفله المرتقب في السعودية عبر حسابه في "تويتر"، وقد بدا متحمسا للغناء فيها.

جدير بالذكر أن نجوما من الولايات المتحدة قدموا عددا من أشهر أغانيهم أمام جمهور شاب من الجنسين، تجمعوا لمشاهدة واحدة من سلسلة حفلات تستضيفها البلدة التاريخية التي تعتزم الرياض تحويلها لوجهة عالمية للسياحة والترفيه.

المصدر: RT + تويتر

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