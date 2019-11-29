غوميز تثير غضبا على الإنترنت بتهمة إهانة الهندوسية والإسلام في إعلان "بوما"

أثارت المغنية والممثلة سيلينا غوميز رد فعل عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حملتها الإعلانية الأخيرة مع العلامة التجارية الرياضية الشهيرة "بوما".

وظهرت نجمة البوب الأمريكية البالغة من العمر 27 عاما واقفة فوق كومة من الكتب بحذائها التابع لمجموعة خريف وشتاء شركة "بوما"، وهو ما أثار غضب مستخدمي الإنترنت خاصة بالهند، الذين شعروا بالإهانة الخطيرة من الإعلان.

I can only see PUMA on books 👎



In India if someone's feet touches a book inadvertently also he or she would touch the book to forehead in a gesture of apology. Here we have this lady standing on books with shoes on. Wonder if she ever visited a library before this photo shoot. https://t.co/gaqkGdmMKg — Arun Bothra (@arunbothra) November 29, 2019

وعبر عشاق الكتب في الهند عن ذهولهم من الذوق السيء في عرض الخط الجديد من الملابس الرياضية، وغضبهم بسبب تدنيس الكلمات المكتوبة، حيث أشار الكثيرون إلى أن الكتب تحظى بالتبجيل في الهندوسية، وتعد "مقدسة" عندهم.

ونشر المستخدمون عدة رسائل تعكس مدى حساسية الأمر، ما جعل الصور تنتشر بشكل واسع عبر الإنترنت. وكتب أحد المعلقين: "أتساءل عما إذا زارت مكتبة من قبل، حتى تصويرها هذا الإعلان".

@PUMA Books in Hinduism are considered Goddess Saraswati and in Islam the very first verse of the Qur'an reads, “Among you the Most Generous is Who taught by the pen, taught man that which he knew not."

You are insulting our composite culture by such advertisements. — جاوید سوری (@JavedSuri) November 29, 2019

كما اتُهمت غوميز بإهانة الثقافة الإسلامية من خلال الصور غير المدروسة التي ظهرت فيها خلال التعاون الثالث لها مع "بوما"، حيث تعد القراءة من أسس الإسلام.

ووصفت الصور بأنها "أسوأ شيء يمكن أن يفعله أي شخص"، ولم يصب المستخدمون جام غضبهم على المغنية الأمريكية فقط، بل قام الكثير منهم بتوبيخ "بوما" بسبب الحملة الإعلانية المؤذية ثقافيا.

There r many pics of her. May b due to the cultural difference in India and US,she might’ve unaware about this “touching to forehead as gesture of apology”. In our belief bidya (education) regarded to goddess saraswati but they don’t. pic.twitter.com/0dSuUf9LFm — Dr. Sanjit Manohar Majhi🇮🇳 (@msanjitmanohar) November 29, 2019

المصدر: RT