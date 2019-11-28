وزارة العمل: التدريس في الجامعة أكثر المهن طلبا في روسيا

ازداد العام الماضي بنسبة 35% عدد المناصب الشاغرة لأساتذة الجامعات والمعاهد في روسيا حيث تتوفر 5.3 ألف منصب شاغر للأساتذة.

أما الطلب على المعلمين في المدارس فازداد العام الماضي بنسبة 25% وبلغ 26 ألف منصب شاغر. يعتبر نقص المدرسين في المرحلة الابتدائية أكبر مشكلة تواجهها وزارة التربية الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة العمل أن المرافق الإنتاجية الروسية بحاجة إلى 15.1 ألف عامل متخصص في تجميع المعدات حيث ازداد الطلب عليهم بنسبة 22%. أما الطلب على الميكانيكيين وعمال الإصلاح والترميم فازداد بنسبة 14%، كما ازداد الطلب على الأخصائيين في تكنولوجيات المواصلات والمعلومات.

وأوضح الخبراء زيادة الطلب على الأساتذة والمدرسين بافتتاح مؤسسات التعليم الجديدة في البلاد فقالوا إن نقص المدرسين هو مشكلة تقليدية. لكن الأعوام الأخيرة الماضية شهدت تفاقم الأوضاع في هذا المجال.

هذا وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن أرباب العمل الروس بحاجة إلى مليون عامل كفؤ وخبير.

المصدر : كومسومولسكايا برافدا