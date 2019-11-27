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بعد أن وصفتهم بـ"جزاري النازية".. الفنانة شيرين تعتذر عن إساءتها لهيئة الطب البيطري وتطالب بتفسير

مجتمع

بعد أن وصفتهم بـ
/ Youtube screenshot
الفنانة المصرية شيرين رضا
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أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا جدلا بعد أن نشرت تغريدة، وصفت فيها هيئة الطب البيطري بـ"جزارين النازية"، خلال انتقادها التعامل السيء مع الحيوانات الضالة بالشوارع.

وبعد سيل من الانتقادات، نشرت شيرين تغريدة ثانية عبر حسابها على "تويتر"، اعتذرت فيها عن الإساءة للبياطرة.

وقالت في التغريدة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف "جزارين النازية" جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري".

وأضافت "ولكن.. هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟".

وأرفقت شيرين رضا تغريدتها بمجموعة صور لكلاب نافقة مكدسة وأخرى مطروحة أرضا.

ومن المعروف أن الفنانة المصرية تهتم بقضايا البيئة والحيوانات، ودائما ما توجه نصائح للمسؤولين عن حقوق الحيوان.

المصدر: "تويتر"

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