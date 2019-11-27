بعد أن وصفتهم بـ"جزاري النازية".. الفنانة شيرين تعتذر عن إساءتها لهيئة الطب البيطري وتطالب بتفسير

أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا جدلا بعد أن نشرت تغريدة، وصفت فيها هيئة الطب البيطري بـ"جزارين النازية"، خلال انتقادها التعامل السيء مع الحيوانات الضالة بالشوارع.

يجب تغير اسم هيئة الطب البيطري الي جزارين النازية!! لان الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!! العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب pic.twitter.com/ZRhsS5IIPN — Shereen Reda (@ShereenReda) 25 novembre 2019

وبعد سيل من الانتقادات، نشرت شيرين تغريدة ثانية عبر حسابها على "تويتر"، اعتذرت فيها عن الإساءة للبياطرة.

وقالت في التغريدة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف "جزارين النازية" جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري".

وأضافت "ولكن.. هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟".

وأرفقت شيرين رضا تغريدتها بمجموعة صور لكلاب نافقة مكدسة وأخرى مطروحة أرضا.

ومن المعروف أن الفنانة المصرية تهتم بقضايا البيئة والحيوانات، ودائما ما توجه نصائح للمسؤولين عن حقوق الحيوان.

الي هيئة الطب البيطري: اذا وصف "جزارين النازية" جرح مشاعركم واذاكم فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟ pic.twitter.com/dUZ0pGz9Oo — Shereen Reda (@ShereenReda) 26 novembre 2019

المصدر: "تويتر"