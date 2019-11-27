في ظاهرة جديدة، عرضت متاجر في أوكرانيا جوارب خضراء، طعمت بتعبيرات ومقولات للرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي يمكن ترجمة لقبه إلى "الخضراوي".

وأفادت وسائل إعلام، بأن الجوارب صنعت في معمل محلي، وأن أول دفعة من هذا الإنتاج ضمت 50 زوجا من الجوارب، فيما أكد الباعة أنهم على استعداد لطلب المزيد بعد بيع الموجود منها.

وكتب بالخصوص على هذه الجوارب الخضراء، عبارات طيارة اشتهر بها الرئيس الأوكراني على شاكلة، "أخرج من هنا أيها السارق"، و"هل تسمعني بشكل سيء؟".

وتعود قصة العبارة الأولى إلى اجتماع رسمي، أخذ فيه ياروسلاف غودونوك، أمين مجلس مدينة بوريسبول الكلمة أثناء مناقشة حالة المستشفى المحلي، إلا أن الرئيس الأوكراني قاطعه واصفا إياه بالسارق وطرده من الحجرة.

وعقب الحادثة، وصف المسؤول المحلي الرئيس الأوكراني بالمعتوه، وأكد أنه لن يغفر له مثل هذا السلوك.

المصدر: lenta.ru