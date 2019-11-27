سند محمد بن سلمان.. أكثر من نصف مليار ريال سعودي لحديثي الزواج

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" منح مبلغ 520 مليون ريال دعما لـ 26 ألف شاب من حديثي الزواج في مختلف أرجاء السعودية.

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تأتي هذه الخطوة حرصا من البرنامج على "مساندة الشباب واستكمالا لجهوده في البرامج الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع".

وكشف البرنامج في هذا السياق أنه بدعم من ولي العهد محمد بن سلمان "تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة في البرنامج الذي يأتي استمراراً لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع".

وتتوخى مبادرة "سند الزواج" الوصول إلى المستفيدين من حديثي الزواج في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال "منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها والتحقق عبر الربط الآلي مع مختلف الجهات الحكومية".

ويحرص هذا البرنامج الاجتماعي أيضا على "تضمين المحتوى المعرفي في مبادراته المختلفة حيث يتطلب التقديم اجتياز دورة الوعي المالي كعنصر أساسي لاستكمال التسجيل".

المصدر: عكاظ