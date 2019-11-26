عادل إمام يرقص بعد أسبوع على شائعة وفاته

فاجأ الفنان عادل إمام الجميع بالتمايل والرقص في عيد ميلاد نجله رامي، بعد أسبوع واحد على شائعة وفاته.

وقام فريق عمل مسلسل الفنان عادل إمام "فالنتينو"، بتنظيم احتفالية بمناسبة عيد ميلاد مخرج العمل رامي إمام، حيث نشرت الفنانة داليا البحيري عبر خاصية "الستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو، ظهر فيه الزعيم عادل إمام بجانب نجله رامي وهو يشاركه الغناء والرقص.

وهذا المقطع الثاني الذي يظهر فيه الزعيم بعد مقطع نشره المخرج رامي إمام لوالده من كواليس مسلسل "فالنتينو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، نافيا بذلك شائعة وفاة والده التي ترددت الأسبوع الماضي.

وعلق رامي إمام على الفيديو: "الزعيم بخير، بيحفظ المشهد وبيذاكر، احنا دلوقت فى تصوير مسلسل فالنتينو"، وذلك ردا على ما أشيع منذ أيام حول مرض ووفاة الفنان الكبير عادل إمام.



المسلسل من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وسليمان عيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي يرقص فيه الزعيم احتفاء بميلاد نجله.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "لا أعرف الهدف من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن لا نعرف من السبب في نشر هذه النوعية من الشائعات... أطمئن مصر والعالم العربي على صحة عادل إمام".

المصدر: صحف ومواقع مصرية