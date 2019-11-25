بعد أزمة قرية "أبو عرصة".. قرى تحمل أسماء غريبة في مصر ضمنها "ميت بزو"

قررت الجهات الحكومية في مصر تغيير أسماء بعض القرى والكفور بمحافظة الدقهلية، نظرا لأنها منافية للآداب.

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ومن الأسماء التي طالبت النيابة الإدارية بتغييرها هي: "كوم اليهود، العبيد، السود، واعر، الشلطيطة".

ولم تكن محافظة الدقهلية وحدها، التي تحمل الكثير من قراها أسماء غريبة، حيث تتواجد العديد من القرى في المحافظات الأخرى التي تحمل أسماء الغريبة، مثل البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية.

وتتواجد في الغربية قرية "ميت بزو" والتي تم تغييرها مسبقا لقرية "ميت النور"، وعزبة "النمكية"، وهو لقب يطلق على الشخص الدقيق، وقرى "البدنجانية، والبقلولة"، التابعتان لمركز السنطة.

وتضم البحيرة قرية "الجربوعة" التابعة لمركز زاوية غزال بمدينة دمنهور، وقرى "خمارة، شبرا النونة، وظهر التمساح"، التابعة لمركز إيتاي البارود، وقرية "العرقوب" التابعة لمركز كفر الدوار.

وتوجد في المنوفية قريتا "براشيم وشطانوف" التابعتان لمركز أشمون، وقرية "أبنهس" التابعة لمركز قويسنا، وقرية "سلكا ودكما" التابعة لمركز شبين الكوم، وفي مدينة السادات توجد قرية تحمل اسم "طاجن"، وفي مركز الباجور توجد قرى "الأطارشة، وأبشيش، وتلبنت".

وفي الأقصر يوجد مركز "أبو تشت" الموجود بمحافظة قنا، أما في الشرقية فهناك الكثير من أسماء القرى الغريبة أيضا، والتي منها "الزنكلون" التابعة لمركز الزقازيق، و"كفر دبوس، والعلاقمة، وشرشيمة، والفواقسة"، التابعة لمركز ههيا، وقرى "بني جري، وعمريط، والخيس"، التابعة لمركز أبو حماد، وقرية "قرموط صهبرة" التابعة لمركز ديرب نجم.

وفي محافطة سوهاج توجد قريتا "شطورة، والرياينة" التابعتان لمركز طهطا، و"الأطاولة والكولة، والحواويش"، التابعة لمركز أخميم.

المصدر: الوطن