بالفيديو.. إعصاران قمعيان متجاوران جنوبي جدة بالسعودية

وثق مواطن سعودي اليوم الجمعة، ظاهرة حدوث إعصارين قمعيين في وقت واحد على شاطئ الشعيبة جنوب جدة، وهما يتوسطان سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار في المنطقة.

وأشار المواطن عبدالله فراج الشهراني، الذي وثق الحدث، إلى أن الإعصارين القمعيين حدثا على مسافة متقاربة بعد عاصفة قوية.

وترصد هذه الظاهرة لأول مرة جنوب جدة، وتصنف على كونها إعصارا قمعيا، وهي لا تتكرر بشكل دائم، وعادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.

وسبق حدوث مثل هذين الإعصارين في مناطق أخرى، وخصوصا داخل البحر، وعندها يطلق على الإعصار شواهق مائية.

المصدر: سبق