نجح سائق جرافة كبيرة في السعودية، اليوم الأربعاء، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من مصير مجهول بعد أن غمر سيل جارف سيارتهم، إذ نزل بجرافته في مجرى السيل ونقلهم لخارجه.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الحاضرين في المكان، 3 أشخاص يعتلون سقف سيارتهم التي علقت في وسط سيل جارف، بينما يتجمع عدد من الأشخاص عند إحدى ضفتي السيل وقد عجزوا عن إنقاذهم.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن الناطق الإعلامي للدفاع المدني، العقيد جمعان دايس، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن احتجاز 3 مواطنين في وادي نيرا، واتضح بمباشرة الحالة أن مواطنين أسهموا في انتشال العالقين من السيل.

وتشهد منطقة الباحة أمطارا غزيرة، منذ صباح الأربعاء، شملت الباحة ومراكزها ومركز الجوة ومركز نيرا التابع لمحافظة المخواة ومحافظة بني حسن ومحافظة قلوة.

🔴 شاهد شجاعة مواطن تنقذ 3 اشخاص من الغرق في سيول وادي نيرا بتهامة الباحة اليوم الاربعاء ، pic.twitter.com/1711EoNPO1 — علوم الامطار (@UloomAlmtar) 20 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلاام سعودية