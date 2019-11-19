مصر.. الكشف عن الوريث الوحيد للفنان الراحل زكي

كشف محمد إبراهيم نجل الأخت الكبرى "من الأم" للفنان أحمد زكي، عن الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

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وقال إبراهيم في تصريح لموقع "مصراوي": "كل ما يقال غير صحيح حول اقتحامنا شقة الفنان الراحل، هو إحنا أصلا كنا بصينا لورث أحمد زكي لما نجري ورا ورث هيثم، إحنا أسرة كبيرة في الزقازيق ولها اسمها وسمعتها".

وأضاف إبراهيم: "أمي السيدة منى عطية الأخت الكبرى للفنان الراحل أحمد زكي، وأشقاؤها إلهام وإيمان، ومحمد الذي توفي في سن صغيرة رفضوا الحصول على ميراث والدتهم (الحاجة رتيبة السيد محمد كسبه) المنقول من الفنان الراحل أحمد زكي، وتنازلت الجدة والعمات عنه لابنه هيثم".

وتابع: "المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين وإيرادات الأفلام، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري".

وأوضح إبراهيم أنهم يعلمون أنه ليس لهم الحق في الميراث عن هيثم شرعا، وللتأكيد على موقفهم وحسن النوايا أرسلوا بطلب إلى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فرع الشرقية، والذي أكد في رد رسمي أن الوحيد الذي يرث هيثم هو أخوه من الأم "رامي عز الدين" فقط، وذلك بموجب فتوى قضت بميراثه سدس التركة فرضا وباقي التركة ردا، مؤكدا أن الفتوى التي صدرت من الأزهر كانت بناء على طلبهم لإثبات حسن نواياهم، وتنفي ما يتردد بشأن وجود خلاف على الميراث.

كان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد أنه تم الاتفاق مع محامي أسرة رامي، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي للحصول على مقتنياته الفنية من ملابس وأوراق ليتم عرضها في متحف أو في مكتبة الإسكندرية.

المصدر: مصراوي