أمينة أردوغان تكشف عن انطباعاتها من لقائها بميلانيا ترامب في واشنطن!

بعد عودتها من واشنطن، نشرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، على حسابها في "تويتر" صورا لها مع ميلانيا ترامب، التقطت خلال زيارة زوجها الأخيرة للولايات المتحدة.

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وأعربت أمينة اردوغان عن شكرها لسيدة أمريكا الأولى على حسن الضيافة، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الزيارة، محادثة ممتعة مع ميلانيا ترامب.

We had a pleasant conversation with First Lady Melania Trump during our visit to the White House, exchanging ideas about the social responsibility projects we are conducting in our respective countries.

Thank you for being such a wonderful host. @FLOTUSpic.twitter.com/tW0567N5Uj — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 14, 2019

وقالت عقيلة الرئيس التركي أنها تبادلت مع ميلانيا خلال الزيارة "وجهات النظر حول مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي نقوم على إدارتها. وأشكرها على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال".

وكانت أمينة رافقت زوجها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته مؤخرا إلى الولايات المتحدة التي استمرت يومين.

المصدر: ترك برس